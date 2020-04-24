Музей "Боевой славы" планируют открыть в Дудинке на севере Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Музей "Боевой славы" планируют открыть в июне в честь 75-летия Победы в Дудинке - городе, расположенном в арктической части Красноярского края. Об этом в пятницу ТАСС сообщила заместитель главы Таймырского муниципального района Татьяна Друппова.

Таймыр - единственная территория за Уралом, где был бой с гитлеровскими частями. В августе 1942 года защитники порта Диксон отбили атаку германского тяжелого крейсера "Адмирал Шеер", тем самым сорвав планы гитлеровского командования нарушить советское судоходство по Северному морскому пути.

"Это инициатива [отделения Всероссийской общественной организации ветеранов] "Боевое братство", открыть такой музей, который бы показывал участие жителей нашего Таймыра в битвах Великой Отечественной войны. Собран материал об их участии в защите Брестской крепости, Сталинграда, обороне и прорыве блокады Ленинграда, сражении на Курской дуге, обороне Диксона и Северного морского пути. Конечно, тут и взятие Берлина", - сказала Друппова, отметив, что открытие планируется на 24 июня.

По ее словам, жители Таймыра смогут рассказать о своих фронтовиках и родственниках, ковавших победу в тылу. Штатных экскурсоводов в музее не будет, экскурсии станут проводить члены "Боевого братства", а также молодежь, которую задействуют в мероприятиях.

В число экспонатов музея вошли элементы и макеты огнестрельного и холодного оружия и боеприпасов, военная форма различных времен года, ордена, медали и значки фронтовиков, предметы их быта.

В Красноярском крае было сформировано около 50 воинских соединений и подразделений, принимавших участие в Великой Отечественной войне, от стрелковых дивизий и авиаполков до батальонов связи и отдельных автомобильных рот. Наиболее известные из них - 17-я гвардейская, 309-я стрелковые дивизии, 78-я добровольческая бригада. Под Ленинградом сражались 374-я, 378-я и 382-я стрелковые дивизии. В 1941 году погибла кадровая довоенная 91-я стрелковая дивизия, в 1942 году - 228-я и 301-я дивизии, формировавшиеся на территории региона.