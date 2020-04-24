Вывозной рейс с Пхукета с российскими туристами приземлился в Новосибирске

Рейс авиакомпании S7, согласно данным портала Flightradar, вылетел из аэропорта Пхукета в 12:18 по местному времени (08:18 мск). Посадка в Новосибирске была в 20:18 (16:18 мск).

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании S7 с 188 российскими туристами на борту прибыл в пятницу с острова Пхукет (Таиланд) в Новосибирск, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar .

Как сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на борту самолета 146 взрослых и 42 ребенка. Согласно действующим в регионе ограничениям, связанным с распространением коронавируса нового типа, пассажиры самолета будут осмотрены медиками и, поскольку они прибыли из-за рубежа, должны будут соблюдать обязательный 14-дневный режим самоизоляции.

В ночь с пятницы на субботу также ожидается прибытие в Новосибирск вывозного рейса из Гоа (Индия). Согласно информации в телеграм-канале Минкомсвязи РФ на 25 апреля, в частности, запланированы вывозные рейсы из Бангкока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск, а также рейс из Сеула во Владивосток. На 26 апреля запланированы вывозные рейсы для россиян из Бангкока и Пхукета (Таиланд), Гоа (Индия) и Нанди (Фиджи). 27 апреля будет выполнен рейс по маршруту Камрань (Вьетнам) - Новосибирск - Иркутск.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".