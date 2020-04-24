{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вывозной рейс с Пхукета с российскими туристами приземлился в Новосибирске

На борту самолета 146 взрослых и 42 ребенка

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Вывозной рейс авиакомпании S7 с 188 российскими туристами на борту прибыл в пятницу с острова Пхукет (Таиланд) в Новосибирск, свидетельствуют данные авиационного портала Flightradar.

Рейс авиакомпании S7, согласно данным портала Flightradar, вылетел из аэропорта Пхукета в 12:18 по местному времени (08:18 мск). Посадка в Новосибирске была в 20:18 (16:18 мск).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, на борту самолета 146 взрослых и 42 ребенка. Согласно действующим в регионе ограничениям, связанным с распространением коронавируса нового типа, пассажиры самолета будут осмотрены медиками и, поскольку они прибыли из-за рубежа, должны будут соблюдать обязательный 14-дневный режим самоизоляции.

В ночь с пятницы на субботу также ожидается прибытие в Новосибирск вывозного рейса из Гоа (Индия). Согласно информации в телеграм-канале Минкомсвязи РФ на 25 апреля, в частности, запланированы вывозные рейсы из Бангкока в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск, а также рейс из Сеула во Владивосток. На 26 апреля запланированы вывозные рейсы для россиян из Бангкока и Пхукета (Таиланд), Гоа (Индия) и Нанди (Фиджи). 27 апреля будет выполнен рейс по маршруту Камрань (Вьетнам) - Новосибирск - Иркутск.

На данный момент, чтобы вылететь из-за рубежа в Россию, необходимо заполнить анкету на сайте госуслуг, оператором которого является Минкомсвязь РФ. Для вывозных рейсов сейчас действует принцип "одна страна вылета - один город прилета".

Теги
ТаиландРоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Музей "Боевой славы" планируют открыть в Дудинке на севере Красноярского края
Открытие запланировано на 24 июня
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС