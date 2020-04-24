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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярском крае в нескольких муниципалитетах сняли режим самоизоляции

Речь идет о населенных пунктах Саянского, Дзержинского, Енисейского, Мотыгинского и Тасеевского районов

КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края, где больше всего заразившихся коронавирусом по Сибири, сняли режим самоизоляции в Тюхтетском районе, а также в ряде населенных пунктов Саянского, Дзержинского, Енисейского, Мотыгинского и Тасеевского районов. Об этом говорится в указе губернатора края Александра Усса, опубликованном на официальном портале правовой информации края.

"Установить, что ограничительные меры, предусмотренные указами губернатора Красноярского края <…> не применяются на территории Тюхтетского района Красноярского края, Саянского района Красноярского края (за исключением села Агинского Агинского сельсовета, села Унер Унерского сельсовета, села Межово Межовского сельсовета)", - говорится в тексте документа, также режим самоизоляции снят в четырех населенных пунктах Дзержинского района, 14 населенных пунктах Енисейского района, шести населенных пунктах Мотыгинского района и 10 населенных пунктах Тасеевского района.

"Там не зарегистрированы случаи коронавируса, ситуация спокойная, и это достаточно отдаленные территории, куда просто так люди не ездят. Главы имели возможность обратиться к губернатору, если у них все стабильно и хорошо, попросить снять режимы. Этим воспользовались несколько глав муниципалитетов, сельсоветов и губернатор, после согласования с Роспотребнадзором поддержал", - сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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