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Режим ЧС введен в лесах Красноярского края из-за сухой и жаркой погоды

Введение режима ЧС предполагает ограничение доступа людей в леса и привлечение дополнительных сил и техники

КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Красноярского края ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах региона из-за сухой и жаркой погоды. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте региона.

В крае установилась жаркая и ветреная погода, которая способствует быстрому распространению природных пожаров. На сегодняшний день лесных пожаров зарегистрировано в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В большинстве случаев пожары возникли по вине людей и в результате перехода на лес огня с сельхозполей.

"В связи с установившейся устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей резкому росту количества и площади пожаров в лесах, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной лесными пожарами, постановляю ввести с 24 апреля 2020 года режим чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края", - говорится в документе за подписью председателя правительства края Юрия Лапшина.

Введение режима ЧС предполагает ограничение доступа людей в леса и привлечение дополнительных сил и техники, согласно сводному плану тушения лесных пожаров. Кроме того, будет усилено патрулирование лесов.

Как сообщил на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций начальник ГУ МЧС по краю Игорь Лисин, в этом году пожарно-спасательные подразделения уже более 900 раз выезжали на пожары, возникшие из-за палов сухой травы. Большое количество возгораний зафиксировано в Емельяновском, Шарыповском и Канском районах, а также в Красноярске.

В прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.

Теги
РоссияКрасноярский край
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