"Заповедники Таймыра" откроют осенью первый визит-центр для туристов на плато Путорана

КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Объединенная дирекция Заповедников Таймыра откроет осенью 2020 года первый визит-центр для туристов на озере Лама. Об этом ТАСС сообщил директор объединенной дирекции Константин Просекин.

Озеро Лама расположено на плато Путорана - в малоизученном горном районе на севере Красноярского края, где обитают краснокнижные животные.

"Кедровый дом для информационно-гостевого комплекса сейчас собирают в Красноярске, с первыми судами в навигацию он к нам в Норильск придет. В течение лета планируется все возвести на месте. Если не будет форс-мажоров, то к октябрю мы откроем и информационно-гостевой комплекс и визит-центр", - сказал Просекин.

Комплекс разместится в заливе Урванцева на озере Лама. Как сообщили в пресс-службе дирекции, он будет выполнять роль информационного и эколого-просветительского центра для развития познавательного туризма в охранной зоне заповедника Путоранский - на больших Норильских озерах. Здесь можно будет получить наглядную информацию и консультацию специалистов о природных и рекреационных достопримечательностях заповедника и его охранной зоны, тематические буклеты, туристские карты-схемы, информацию об основных музеях, гостевых домах, турбазах, местах питания, экологических тропах и маршрутах.

"Заповедники Таймыра" объявили набор волонтеров для участия в возведении визит-центра. "Из-за пандемии коронавируса в группу волонтеров, скорее всего, попадут только местные жители. Но мы приглашаем всех желающих в надежде, что все наладится, и смогут принять участие иногородние", - сообщили в дирекции.

"Заповедники Таймыра" - крупнейшая заповедная территория в России, созданная весной 2013 путем объединения трех северных заповедников Сибири - Путоранского, Большого Арктического и Таймырского. Ее площадь составляет почти 12 млн га. Проект создания визит-центра "Заповедники Таймыра" реализуют в рамках грантовой программы "Норникеля" "Мир новых возможностей".