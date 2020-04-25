{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Заповедники Таймыра" откроют осенью первый визит-центр для туристов на плато Путорана

Для возведения комплекса объявили набор волонтеров

КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Объединенная дирекция Заповедников Таймыра откроет осенью 2020 года первый визит-центр для туристов на озере Лама. Об этом ТАСС сообщил директор объединенной дирекции Константин Просекин.

Озеро Лама расположено на плато Путорана - в малоизученном горном районе на севере Красноярского края, где обитают краснокнижные животные.

"Кедровый дом для информационно-гостевого комплекса сейчас собирают в Красноярске, с первыми судами в навигацию он к нам в Норильск придет. В течение лета планируется все возвести на месте. Если не будет форс-мажоров, то к октябрю мы откроем и информационно-гостевой комплекс и визит-центр", - сказал Просекин.

Комплекс разместится в заливе Урванцева на озере Лама. Как сообщили в пресс-службе дирекции, он будет выполнять роль информационного и эколого-просветительского центра для развития познавательного туризма в охранной зоне заповедника Путоранский - на больших Норильских озерах. Здесь можно будет получить наглядную информацию и консультацию специалистов о природных и рекреационных достопримечательностях заповедника и его охранной зоны, тематические буклеты, туристские карты-схемы, информацию об основных музеях, гостевых домах, турбазах, местах питания, экологических тропах и маршрутах.

"Заповедники Таймыра" объявили набор волонтеров для участия в возведении визит-центра. "Из-за пандемии коронавируса в группу волонтеров, скорее всего, попадут только местные жители. Но мы приглашаем всех желающих в надежде, что все наладится, и смогут принять участие иногородние", - сообщили в дирекции.

"Заповедники Таймыра" - крупнейшая заповедная территория в России, созданная весной 2013 путем объединения трех северных заповедников Сибири - Путоранского, Большого Арктического и Таймырского. Ее площадь составляет почти 12 млн га. Проект создания визит-центра "Заповедники Таймыра" реализуют в рамках грантовой программы "Норникеля" "Мир новых возможностей".

Теги
РоссияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Самолет с россиянами из Гоа приземлился в Екатеринбурге
В индийском штате остаются еще около 3 тыс. россиян, которые хоят вернуться на родину из-за пандемии коронавируса, отметили в диппредставительстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС