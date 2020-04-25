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Пандемия коронавируса нового типа

В травматологии Хакасии выявили более 30 случаев заражения коронавирусом

Всего за последние сутки в республике зафиксировали 49 новых заболевших COVID-19

ТАСС, 25 апреля. Крупный очаг заражения коронавирусной инфекцией зафиксировали в отделении травматологии Абаканской межрайонной клинической больницы в Хакасии, где выявлено 34 инфицированных среди медиков и пациентов. Всего за последние сутки в регионе выявили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает в субботу пресс-служба республиканского правительства.

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"Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы - 34 случая. Коронавирус в медучреждение был занесен мужчиной, который по прибытии из Москвы был изолирован дома, а затем, находясь в нетрезвом состоянии, получил травму и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Он не сообщил медикам о том, что нарушил правила изоляции, в больницу он поступил без признаков заболевания. В отделении у него повысилась температура, и проведенные анализы выявили коронавирус.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, среди зараженных как медики, так и пациенты травматологии. Постановлением Роспотребнадзора отделение больницы закрыли, там организован обсерватор. "Другие случаи [новых заражений] - это семейные и служебные очаги, а также три человека, прибывшие в Хакасию из Москвы и находящиеся на двухнедельной изоляции", - отметили в пресс-службе правительства.

Всего, по данным администрации региона, на утро субботы в республике выявлен 151 случай заражения коронавирусной инфекцией, 10 человек выздоровели, два пациента умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 24 апреля зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
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