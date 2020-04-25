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Пандемия коронавируса нового типа

Число пациентов с коронавирусом в Новосибирской области выросло еще на 38

Таким образом, в регионе зафиксировано 247 случаев заболевания COVID-19

НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в Новосибирской области за сутки выросло на 38. Всего в регионе 247 инфицированных, говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области.

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"По данным оперативного штаба на 11:00 (7:00 мск) 25 апреля, в Новосибирской области за сутки выявлено 38 пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Из них только один человек выезжал за пределы области, вернувшись в Новосибирск через Москву. 17 человек никуда не выезжали и не контактировали с ранее выявленными пациентами, 20 человек - контактные с теми, у кого коронавирус уже был подтвержден. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области достигло 247, из них 12 детей. 39 человек выздоровели, четверо умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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