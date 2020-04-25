В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

КЕМЕРОВО, 25 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось в Кузбассе на 21. Всего в Кемеровской области инфицирован 91 человек, сообщил в субботу официальный Telegram-канал регионального оперативного штаба.

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Всего в медицинских учреждениях Кемеровской области получает лечение 91 пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции остаются 2 525 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.