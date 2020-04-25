{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Кузбассе выявили 21 новый случай заражения коронавирусом

Таким образом, общее число инфицированных в Кемеровской области достигло 91

КЕМЕРОВО, 25 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа увеличилось в Кузбассе на 21. Всего в Кемеровской области инфицирован 91 человек, сообщил в субботу официальный Telegram-канал регионального оперативного штаба.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Всего в медицинских учреждениях Кемеровской области получает лечение 91 пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней 14-дневной самоизоляции остаются 2 525 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКемеровская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Коронавирус выявили у 51 работника Корбалихинского рудника в Алтайском крае
Общее число заразившихся в регионе достигло 215
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС