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Пандемия коронавируса нового типа

Под Иркутском начали строительство медцентра для приема больных с коронавирусом

Учреждение сможет принять 60 пациентов

ИРКУТСК, 25 апреля. /ТАСС/. Строительство медицинского центра на 60 пациентов начали в городе Шелехов Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона. Медицинское учреждение, которое будут использовать для лечения зараженных коронавирусом, планируют сдать в эксплуатацию в третьем квартале этого года.

"25 апреля в Шелехове состоялась торжественная церемония закладки капсулы в основание строительства нового медцентра. В первый камень стройки капсулу поместили врио губенатора Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Иркутского алюминиевого завода компании "Русал" Олег Буц", - говорится в сообщении.

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Новый центр появится на территории больничного городка. Заказчиком проекта является Минздрав Иркутской области, инвестором - компания "Русал". "Мы обсуждали потребность в строительстве центров для лечения внебольничной пневмонии с промышленником и меценатом Олегом Дерипаской. <…> В результате три медицинских учреждения будут построены компанией "Русал". Это их вклад в борьбу с распространением пандемии", - цитирует пресс-служба Кобзева.

По словам Буца, центр будет сдан в третьем квартале 2020 года. "В строительстве используются быстровозводимые конструкции, что позволяет уложиться в такие сжатые сроки. Технология полностью соответствует всем требованиям надзорных органов в плане медицинской и инженерной безопасности. Медучреждение <…> после преодоления пандемии станет иммунологическим центром", - процитировала пресс-служба генерального директора завода.

Новый медицинский центр площадью 3,4 тыс. кв. метров рассчитан на 60 пациентов. Учреждение будет включать в себя приемно-диагностическое отделение, лечебные боксы, отделение реанимации и интенсивной терапии с аппаратами ИВЛ, а также вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. В центре будут кабинет УЗИ и рентгенодиагностики, экстренные стерилизационная и лаборатория. Лечебные боксы оборудуют отдельными входами и автономной вентиляцией, а вход в реанимацию будет осуществляться через шлюз с подпором воздуха для исключения воздушных перетоков.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 68 622 случая заражения, выздоровели 5 568 человек, умерли 615. В Иркутской области из 87 зараженных коронавирусом умерли три человека, 25 пациентов выздоровели.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типа
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