Электронные пропуска для контроля режима самоизоляции введут в Кузбассе с 5 мая

КЕМЕРОВО, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса планируют с 5 мая запустить в работу систему электронных пропусков для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение инфекции внутри региона, сообщил в субботу в своем обращении к гражданам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За неделю число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Кузбассе увеличилось почти в три раза: с 35 до 103 человек, в том числе 21 новый случай заражения выявлен за последние сутки, 11 пациентов выздоровели, один умер. В настоящий момент режим самоизоляции на территории региона носит рекомендательный характер и будет оставаться таковым до 4 мая.

"Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер. <…> Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с пятого мая", - сказал Цивилев.