{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Электронные пропуска для контроля режима самоизоляции введут в Кузбассе с 5 мая

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что рост заболеваемости отмечается в шести муниципальных образованиях

КЕМЕРОВО, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса планируют с 5 мая запустить в работу систему электронных пропусков для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение инфекции внутри региона, сообщил в субботу в своем обращении к гражданам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За неделю число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Кузбассе увеличилось почти в три раза: с 35 до 103 человек, в том числе 21 новый случай заражения выявлен за последние сутки, 11 пациентов выздоровели, один умер. В настоящий момент режим самоизоляции на территории региона носит рекомендательный характер и будет оставаться таковым до 4 мая.

"Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер. <…> Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с пятого мая", - сказал Цивилев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Глава региона отметил, что рост заболеваемости отмечается в шести муниципальных образованиях Кузбасса, там введены и действуют дополнительные ограничения - закрыты все розничные магазины кроме продовольственных, парикмахерские, многофункциональные центры, всем гражданам необходимо носить защитные маски.

В свою очередь медики продолжают наращивать число коек в стационарах для размещения больных с коронавирусом. "В течение месяца увеличим число мест в больницах в два раза - добавим еще тысячу триста коек. Шестьсот из них на данный момент уже готовы. Важно создать значительный запас мест в клиниках и гарантировать всем заболевшим эффективную медицинскую помощь", - пояснил глава региона.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Под Иркутском начали строительство медцентра для приема больных с коронавирусом
Учреждение сможет принять 60 пациентов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС