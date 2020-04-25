Электронные пропуска для контроля режима самоизоляции введут в Кузбассе с 5 мая

КЕМЕРОВО, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Кузбасса планируют с 5 мая запустить в работу систему электронных пропусков для контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Данные меры необходимы, чтобы остановить распространение инфекции внутри региона, сообщил в субботу в своем обращении к гражданам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
За неделю число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Кузбассе увеличилось почти в три раза: с 35 до 103 человек, в том числе 21 новый случай заражения выявлен за последние сутки, 11 пациентов выздоровели, один умер. В настоящий момент режим самоизоляции на территории региона носит рекомендательный характер и будет оставаться таковым до 4 мая.
"Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер. <…> Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с пятого мая", - сказал Цивилев.
Глава региона отметил, что рост заболеваемости отмечается в шести муниципальных образованиях Кузбасса, там введены и действуют дополнительные ограничения - закрыты все розничные магазины кроме продовольственных, парикмахерские, многофункциональные центры, всем гражданам необходимо носить защитные маски.
В свою очередь медики продолжают наращивать число коек в стационарах для размещения больных с коронавирусом. "В течение месяца увеличим число мест в больницах в два раза - добавим еще тысячу триста коек. Шестьсот из них на данный момент уже готовы. Важно создать значительный запас мест в клиниках и гарантировать всем заболевшим эффективную медицинскую помощь", - пояснил глава региона.
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