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Пандемия коронавируса нового типа

Всех прибывших в Алтайский край обязали к отправиться на изоляцию на 14 дней

Приезжающие должны будут зарегистрироваться по телефонному номеру 112, сообщить место фактического пребывания и контактную информацию

БАРНАУЛ, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Алтайского края ввели регистрацию всех гостей региона и обязали жителей других субъектов РФ после прибытия отправиться на 14-дневную изоляцию. Об этом сообщили в субботу на официальной странице правительства Алтайского края в соцсети "ВКонтакте".

"Въехать в Алтайский край стало гораздо сложнее. Введена регистрация и обязательная самоизоляция на 14 дней для всех приезжих (не только из Москвы)", - говорится в документе.

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В сообщении уточняется, что каждый прибывший в регион должен зарегистрироваться по телефонному номеру 112 и сообщить дату прибытия, место фактического пребывания, контактную информацию и субъект РФ, из которого прибыл. Исключение составляют те, кто едет через Алтайский край транзитом или осуществляет внутренние или транзитные перевозки.

Такие меры в регионе были приняты после того, как на Корбалихинском руднике компании "Сибирь-Полиметалл" ("дочка" Челябинского цинкового завода, входит в "УГМК-Холдинг") в Змеиногорском районе было выявлено 90 случаев коронавирусной инфекции. Первым заболевшим стал вахтовый работник из Башкортостана. В районе введен карантин. Всего в Алтайском крае на сегодня подтверждено официально 215 случаев коронавирусной инфекции. Восемнадцать пациентов выздоровели, один умер.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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