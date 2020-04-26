Новосибирская компания увеличит вдвое производство компонентов тест-систем на коронавирус

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Новосибирская компания "Биосан" за счет открытия новой производственной линии в два раза увеличит объемы выпуска одного из главных компонентов тест-систем на коронавирус, сообщили ТАСС в компании "Биосан".

Ранее глава Минпромторга Андрей Гончаров сообщил, что министерство окажет помощь в получении средств господдержки из Центра развития промышленности региона компании "Биосан", выпускающей компоненты для тест-систем, в том числе, и для диагностики коронавируса. В компании пояснили, что Центр развития промышленности поможет с получением льготного кредитования при закупке дорогостоящих приборов для оснащения новой производственной линии.

"В связи с возрастающими запросами производителей диагностикумов на COVID-2019 ООО "Биосан" в два раза увеличит производство дезокситрифосфатов (нуклеозид-5"-трифосфатов), одного из ключевых компонентов тест-систем на коронавирус. Это произойдет благодаря оснащению новой производственной линии необходимым оборудованием", - сообщил собеседник агентства.

Монтаж новой линии начнется сразу после получения оборудования, а уже через 3-5 дней начнется производство дезокситрифосфатов. Компания планирует поставить компоненты производителям тест-систем, в числе которых новосибирские АО "Вектор-Бест", ООО "Медико-биологический Союз", московские ООО "ДНК-технология", ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора России и другие. Значительный объем продукции компания планирует направить на экспорт.

Метод синтеза указанных компонентов разработали в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. На его основе "Биосан" разработал технологию производства природных и модифицированных компонентов. Компания и институт в 2019 году были удостоены Государственной премии Новосибирской области за разработку одного из основных компонентов диагностических наборов, используемых для диагностики вирусных и бактериальных инфекций.