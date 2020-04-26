В Новосибирской области число заразившихся коронавирусом возросло за сутки на 58

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Новосибирской области возросло за прошедшие сутки на 58 и составило 305 инфицированных. Об этом сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории региона.

"По данным оперативного штаба на 10 утра (06:00 мск) 26 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее количество зарегистрированных в Новосибирской области случаев заражения COVID-19 на сегодня - 305, из них 13 детей. 39 человек выздоровели, 4 скончались", - говорится в сообщении.

В штабе также уточнили, что в отделениях реанимации находятся 26 человек, трое из них на аппаратах искусственной вентиляции легких.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.