Глава Тувы попросил у военных ЦВО помощи в тушении лесных пожаров

ТАСС, 26 апреля. Глава Тувы Шолбан Кара-оол обратился в Центральный военный округ с просьбой об оказании помощи в тушении лесных пожаров, которые зарегистрированы в шести муниципалитетах региона. Об этом Кара-оол сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram.
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Ещё один вызов для нас - лесопожарная обстановка. Уже несколько дней стоит аномально высокая температура. Боремся с действующими пожарами в: Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском кожуунах. Огонь местами подбирается к населенным пунктам. Вчера в Балгазыне сгорел дом и рядом стоящий сарай. Нам очень повезло, что дом был нежилой. Но это громкий сигнал тревоги. Требую от председателей администраций районов максимально мобилизовать все силы для защиты населенных пунктов. Наш резерв по пожаротушению задействован в настоящий момент на 100%. Принял решение обратиться к командующему Центрального военного округа Александру Павловичу Лапину с просьбой о поддержке вертолетами с водосливным устройством и привлечении личного состава 55 отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Кызыле. С начала нынешнего пожароопасного сезона у нас зафиксировано уже 17 пожаров. Основная причина пожаров в 90% случаев – человеческий фактор. Каждый случай будет расследован, а виновные лица установлены и привлечены к ответственности. Дорогие земляки! У нас в республике действует два режима: полной самоизоляции в связи с коронавирусом и особый противопожарный режим, введенный с 17 апреля. Если сейчас мы не проявим мобилизованность и самодисциплину, последствия для здоровья, жизни могут быть весьма тяжелыми, как и потеря имущества, лесного фонда, сельскохозяйственных земель. Хочу особо обратиться к мужчинам. Проявите ответственность! Защитите своих детей, семьи, в первую очередь, от расползающейся инфекции. Оставайтесь дома. Не время сейчас ходить в тайгу. Все ограничительные меры направлены только для того, чтобы защитить людей. Давайте вместе защитим наши семьи, наш народ, республику от всех напастей. Мы справимся! #Тыва #лесныепожары #безопасность
С 26 по 27 апреля в Кызыле ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.
"Наш резерв по пожаротушению задействован в настоящий момент на 100%. Принял решение обратиться к командующему Центрального военного округа Александру Павловичу Лапину с просьбой о поддержке вертолетами с водосливным устройством и привлечении личного состава 55-й отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Кызыле", - говорится в сообщении.
По его словам, действующие лесные пожары зафиксированы в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском кожуунах (районах). Многие находящиеся под угрозой леса расположены в труднодоступных горных массивах, куда нелегко доставить пожарных и технику для борьбы с огнем. "Огонь местами подбирается к населенным пунктам. Вчера в Балгазыне сгорел дом и рядом стоящий сарай. Нам очень повезло, что дом был нежилой. Требую от председателей администраций районов максимально мобилизовать все силы для защиты населенных пунктов", - пишет Кара-оол.
Он сообщил, что с начала противопожарного сезона в регионе зафиксировано 17 лесных пожаров, при этом в 90% случаев причина возгорания - человеческий фактор. Как уточнили ТАСС в правительстве Тувы, только за прошедшие сутки в Туве возникло пять лесных пожаров. Всего же на территории республики 8 действующих очагов общей площадью 707 га. В ликвидации возгораний участвуют 127 человек и 14 единиц техники.
В пресс-службе ЦВО сообщили, что командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин принял решение помочь в тушении пожаров. "В связи со сложной ситуацией с природными пожарами в регионе к тушению будут привлечены дополнительные силы и техника 55-й отдельной горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кызыле. В тушении задействуют до 100 военнослужащих и вертолет Ми-8АМТШ с водосливным устройством ВСУ-5", - говорится в сообщении.
В данную новость были внесены изменения (9:52 мск) - добавлен комментарий ЦВО.