Глава Тувы попросил у военных ЦВО помощи в тушении лесных пожаров

ТАСС, 26 апреля. Глава Тувы Шолбан Кара-оол обратился в Центральный военный округ с просьбой об оказании помощи в тушении лесных пожаров, которые зарегистрированы в шести муниципалитетах региона. Об этом Кара-оол сообщил в воскресенье на своей странице в Instagram.

С 26 по 27 апреля в Кызыле ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более.

"Наш резерв по пожаротушению задействован в настоящий момент на 100%. Принял решение обратиться к командующему Центрального военного округа Александру Павловичу Лапину с просьбой о поддержке вертолетами с водосливным устройством и привлечении личного состава 55-й отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Кызыле", - говорится в сообщении.

По его словам, действующие лесные пожары зафиксированы в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском кожуунах (районах). Многие находящиеся под угрозой леса расположены в труднодоступных горных массивах, куда нелегко доставить пожарных и технику для борьбы с огнем. "Огонь местами подбирается к населенным пунктам. Вчера в Балгазыне сгорел дом и рядом стоящий сарай. Нам очень повезло, что дом был нежилой. Требую от председателей администраций районов максимально мобилизовать все силы для защиты населенных пунктов", - пишет Кара-оол.

Он сообщил, что с начала противопожарного сезона в регионе зафиксировано 17 лесных пожаров, при этом в 90% случаев причина возгорания - человеческий фактор. Как уточнили ТАСС в правительстве Тувы, только за прошедшие сутки в Туве возникло пять лесных пожаров. Всего же на территории республики 8 действующих очагов общей площадью 707 га. В ликвидации возгораний участвуют 127 человек и 14 единиц техники.

В пресс-службе ЦВО сообщили, что командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин принял решение помочь в тушении пожаров. "В связи со сложной ситуацией с природными пожарами в регионе к тушению будут привлечены дополнительные силы и техника 55-й отдельной горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Кызыле. В тушении задействуют до 100 военнослужащих и вертолет Ми-8АМТШ с водосливным устройством ВСУ-5", - говорится в сообщении.

В данную новость были внесены изменения (9:52 мск) - добавлен комментарий ЦВО.