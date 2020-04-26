В Хакасии выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 26 апреля. Число инфицированных коронавирусом в Хакасии увеличилось за сутки на 25 и составило 176, сообщил в воскресенье на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов. Три пациента умерли, общее число умерших с коронавирусом в регионе составило пять человек.

"Еще 25 случаев заражения COVID-19 зарегистрированы в Хакасии. Таким образом, всего в Хакасии зафиксировано 176 случаев заболевания COVID-19. 15 пациентов выздоровели. Также за минувшие сутки в республике скончались еще три пациента, у которых был лабораторно диагностирован COVID-19", - говорится в сообщении.

В субботу региональные власти сообщили о выявлении крупного очага заражения коронавирусом в отделении травматологии Абаканской межрайонной клинической больницы, где было зарегистрировано 34 случая инфицирования пациентов и медиков. Вирус в отделение занес пациент, который по прибытии из Москвы был изолирован дома, получил в нетрезвом состоянии травму и был доставлен в больницу. Сообщить медикам о приезде из столицы мужчина не счел нужным.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.