В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

БАРНАУЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом увеличилось за сутки в Алтайском крае на 68, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по борьбе с распространением этого вируса. Всего в регионе 283 заразившихся, почти половина случаев зафиксирована в Змеингорском районе, где введен карантин.

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией <…> По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.