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Пандемия коронавируса нового типа

В Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом

Число заболевших в регионе достигло 283

БАРНАУЛ, 26 апреля. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом увеличилось за сутки в Алтайском крае на 68, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб по борьбе с распространением этого вируса. Всего в регионе 283 заразившихся, почти половина случаев зафиксирована в Змеингорском районе, где введен карантин.

"В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией <…> По данным оперативного штаба Алтайского края, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 26 апреля составило 283 случая, их них 17 детей в 20 территориях края", - говорится в сообщении.

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Наибольшее число новых случаев (48) зафиксировано в Змеиногорском районе, где из-за вспышки инфекции на Корбалихинском руднике компании "Сибирь-Полиметаллы" ("дочка" Челябинского цинкового завода, входит в "УГМК-Холдинг") введен карантин. Общее число заразившихся в муниципалитете достигло 140, ограничительные меры запрещают въезд и выезд из района, транзит транспорта через его территорию, работу всех предприятий, кроме производств непрерывного цикла, а также выход из дома без острой необходимости. Сотрудники компании "Сибирь-Полиметаллы" не смогут в течение ближайших двух недель выйти с территории предприятия или войти на нее.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,7 млн человек, свыше 190 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 74 588 случаев заражения, выздоровели 6 250 человек, умер 681. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайский крайПандемия коронавируса нового типа
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