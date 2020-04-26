Военнослужащие ЦВО приступили к противопожарным работам в Туве

ТАСС, 26 апреля. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли в село Бояровка Каа-Хемского района Республики Тыва для помощи в борьбе с природными пожарами и приступили к созданию минерализированных полос. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ЦВО.

Глава республики Шолбан Кара-оол обратился в Центральный военный округ с просьбой об оказании помощи в тушении лесных пожаров, которые зарегистрированы в шести муниципалитетах региона. С 26 по 27 апреля в Кызыле ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин принял решение, что военнослужащие будут задействованы в тушении природных пожаров на территории Тувы.

"Военнослужащие Центрального военного округа прибыли в село Бояровка Каа-Хемского района Республики Тыва для помощи в борьбе с природными пожарами. Подразделения мотострелковой бригады с тяжелой военной техникой "КамАЗ" и "Урал" преодолели почти 100 км из Кызыла. Военнослужащие приступили к созданию минерализированных полос вокруг села Бояровка, чтобы предотвратить переброску огня на жилые дома", - говорится в сообщении.

Всего жителям Тувы в борьбе с природными пожарами помогут около 100 военнослужащих ЦВО и вертолет Ми-8АМТШ с водосливным устройством ВСУ-5

Как ранее заявил глава Тувы, регион на тушение пожаров задействовал все свои силы и средства. Кроме того, многие находящиеся под угрозой леса в Туве расположены в труднодоступных горных массивах, куда нелегко доставить пожарных и технику для борьбы с огнем.

По информации главы республики, действующие лесные пожары зафиксированы в Дзун-Хемчикском, Каа-Хемском, Тере-Хольском, Чеди-Хольском, Тандинском, Тоджинском кожуунах районах. Огонь местами подбирается к населенным пунктам. Он сообщил, что с начала противопожарного сезона в регионе зафиксировано 17 лесных пожаров, при этом в 90% случаев причина возгорания - человеческий фактор. Как уточнили ТАСС в правительстве Тувы, только за прошедшие сутки в Туве возникло 5 лесных пожаров. Всего же на территории республики 8 действующих очагов общей площадью 707 га. В ликвидации возгораний участвуют 127 человек и 14 единиц техники.