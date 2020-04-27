В Иркутской области выявили более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией

ТАСС, 27 апреля. Число выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом превысило в Иркутской области 100 человек. Об этом говорят данные регионального оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции.

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"101 подтвержденный случай инфицирования, в том числе 71 [человек] госпитализирован, из них 14 из обсерваторов. Один человек проходит лечение в Забайкальском крае, 25 выздоровело, четверо умерло", - говорится в сообщении. По данным регионального штаба на 26 апреля, число заразившихся составляло 95 человек. Число выздоровевших и умерших за сутки не изменилось.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 26 апреля зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.