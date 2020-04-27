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В Кузбассе возбудили уголовное дело из-за нарушений в частном пансионате для престарелых

В двухэтажном доме жили 35 человек

КЕМЕРОВО, 27 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после проверки частного пансионата для пожилых людей в Яйском районе Кемеровской области. В учреждении, где проживали 35 человек, выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Об этом сообщается в понедельник на сайте СК РФ.

"По предварительной версии следствия, в поселке Безлесном Яйского района в частном пансионате для престарелых, где проживают 35 граждан, имеются многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу их жизни и здоровью. Следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

Проверку частного пансионата организовала прокуратура Кузбасса после того, как региональные власти сообщили в надзорное ведомство о возможных нарушениях прав престарелых и инвалидов. К проверке также были привлечены специалисты Роспотребнадзора, МЧС и социальной защиты. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, в ходе проверки также были выявлены нарушения в оказании медицинской помощи.

"Установлено, что в частном двухэтажном доме в условиях, угрожающих жизни и здоровью, жили 35 человек, в том числе двое несовершеннолетних. В помещении нарушались требования пожарной безопасности, лица, которым требовалась медицинская помощь, она не оказывалась надлежащим образом. Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящий момент постояльцев в пансионате нет, они переведены в другие специализированные медицинские учреждения или уехали к родственникам. Следователи изучают изъятую документацию, проводятся следственные действия.

Частный пансионат для престарелых и инвалидов в Яйском районе зарегистрирован как автономная некоммерческая организация с 2016 года. По данным единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), пансионат оказывает услуги по уходу с обеспечением проживания. Это учреждение в ноябре 2019 года уже попадало в поле зрения правоохранительных органов, когда в соцсетях было опубликовано видео об антисанитарных условиях содержания. Кроме того, на кадрах было видно, что на постояльцев якобы надевали смирительные рубашки.

Теги
РоссияКемеровская область
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