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75-летие Победы

Военные провели для 96-летнего ветерана из Новосибирска парад и концерт в режиме онлайн

С помощью мессенджера фронтовик в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие Новосибирского высшего военного командного училища прошли торжественным маршем
Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией полковник Владимир Перепелица и фронтовик Михаил Мезин Пресс-служба Центрального военного округа
Описание
Заместитель командующего 41-й общевойсковой армией полковник Владимир Перепелица и фронтовик Михаил Мезин
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 27 апреля. Военнослужащие 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа организовали онлайн-парад для 96-летнего фронтовика Михаила Мезина в Новосибирске. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба округа.

"В связи с эпидемиологической обстановкой поздравление для Михаила Алексеевича было организовано дистанционно. С помощью мессенджера ветеран в прямом эфире наблюдал, как военнослужащие Новосибирского высшего военного командного училища прошли торжественным маршем, а оркестр училища исполнил несколько известных композиций", - говорится в сообщении пресс-службы.

За онлайн-поздравлением фронтовик наблюдал вместе с заместителем командующего 41-й общевойсковой армией полковником Владимиром Перепелицей, который от имени всего личного состава объединения пришел поздравить ветерана с наступающей 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Мезин родился 29 ноября 1923 года. В 1941 году, еще будучи несовершеннолетним, ушел добровольцем на фронт. Был тяжело ранен в 1942 году под Сталинградом и второй раз в 1943 году в Донбассе. За успехи и высокие показатели награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью "За боевые заслуги", орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени. Ветеран дослужился от рядового до полковника и ушел в отставку в 1982 году.

Теги
РоссияНовосибирская область75-летие Победы
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