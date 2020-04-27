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Пандемия коронавируса нового типа

В трех городах Хакасии ввели режим ЧС из-за коронавируса

Он действует в Абакане, Черногорске и Саяногорске
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 27 апреля. Власти третьего по величине города в Хакасии Саяногорска ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за резкого увеличения - более чем в 1,5 раза за два дня - числа зараженных коронавирусом. Об этом в понедельник сообщил мэр города Михаил Валов на своей официальной странице в Facebook.

Ранее режим ЧС ввели власти Абакана и города Черногорска с населением около 70 тыс. человек. В Саяногорске проживает более 45 тыс. человек.

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"Сегодня я принял решение ввести на территории города режим чрезвычайной ситуации. За минувшие выходные у нас резко увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Прирост составил сразу 5 человек <...> на сегодняшний день в Саяногорске выявлено 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Еще одной причиной для введения ЧС стала необходимость в средствах резервного фонда муниципалитета для обеззараживания очагов заболевания, в частности, квартир и подъездов, где живут зараженные коронавирусом граждане.

"Вторая причина введения <...> - необходимость оперативного расходования средств резервного фонда муниципального образования город Саяногорск <...> на проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний. В настоящее время - это квартиры и подъезды в многоквартирных домах, где проживают граждане, заразившиеся коронавирусом", - уточняется в сообщении.

В Хакасии на утро 27 апреля зарегистрировано 184 зараженных коронавирусом, 15 человек выздоровели, 5 - скончались. 

Теги
РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
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