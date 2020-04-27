Власти Алтайского края заявили, что в регионе заранее сформировали запас защитных костюмов

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса назвал край в числе регионов, которые не информировали министерство о своих потребностях в средствах защиты, либо направили заявки совсем недавно. Он отметил, что Алтайский край только на прошлой неделе направил заявку на 2 тыс. костюмов.

БАРНАУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Алтайскому краю удалось сформировать запас защитных медицинских костюмов, так как коронавирус там был выявлен позднее, чем в центральной части РФ, и у региона было время подготовиться. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в минздраве края.

"Коронавирус был зарегистрирован в Алтайском крае позже, чем в центральных регионах РФ. [Первый случай был выявлен 21 марта]. В связи с этим мы успели подготовиться, во-первых, посмотрели переходящие остатки в медицинских учреждениях, с 2019 года у нас был запас, его перераспределили и базу создали. В крае за это время было быстро налажено производство [защитных] костюмов, более 35 тыс. сшиты и переданы в больницы, они шьются и передаются по необходимости. К началу работы госпиталя у нас поступило 6,4 тыс. костюмов - это в том числе помощь благотворительных организаций", - сказал собеседник агентства, уточнив, что минздрав не мог ранее самостоятельно закупать такие костюмы, потому что они не сертифицированы.

После того, как вышло постановление, разрешающее приобретать защитные костюмы без сертификатов, регион направил заявку в Минпромторг РФ. Кроме того, была закуплена специальная ламинированная ткань для производства еще 20 тыс. многоразовых костюмов. В ведомстве пояснили, что суточная потребность составляет 3,5 комплекта на одного больного, их используют врачи и средний медицинский персонал.

По последним данным, в Алтайском крае коронавирус подтвержден у 311 человек - за последние сутки выявлены 27 случаев. Сложной территорией, по данным пресс-службы правительства края, стали город Змеиногорск и Змеиногорский район, где коронавирус выявили у одного работника Корбалихинского рудника, а позднее у 142 его коллег. В районе введен карантин - въезжать и выезжать оттуда запрещено.