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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Алтайского края с 1 мая введут пропускной режим на границах с соседними регионами

Выезжающие за пределы края граждане при возвращении получат постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции

БАРНАУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Пропускной режим будет введен в Алтайском крае на границах с соседними регионами с 1 мая. На дорогах межрегионального значения будут оборудованы пропускные пункты, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник.

В Алтайском крае первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 29 марта. На сегодняшний день, по данным краевого оперштаба, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай пока без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями.

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"На всех дорогах межрегионального значения будут оборудованы пропускные пункты для въезжающих в край и выезжающих из региона. На этой рабочей неделе посты будут функционировать в наблюдательном режиме, с 1 мая начнут работать в более жестком режиме по принципу Кемеровской области - регион будет закрыт", - сообщает пресс-служба.

Как сообщает пресс-служба со ссылкой на губернатора края Виктора Томенко, пока будет вестись выборочный контроль для изучения целей въезда, с 1 мая будет ужесточение - выезжающим из региона гражданам будут сообщать, что при возвращении им вручат постановление Роспотребнадзора о двухнедельной самоизоляции. По словам главы региона, ужесточение мер связано с тем, что во время майских праздников возможно увеличение количества желающих приехать в Алтайский край и в Республику Алтай на отдых. Помимо сотрудников ГИБДД, на постах будут работать сотрудники полиции, Роспотребнадзора, Роcгвардии и органов местного самоуправления.

"Такой же режим будет введен у наших соседей в Новосибирской области, в Кемеровской области и Республике Алтай он уже введен. Люди, выезжая из региона, будут понимать, что возвращаться им придется уже через двухнедельную изоляцию. Мы должны защититься и дать такую возможность нашим соседям. Все регионы Сибири включатся в эту ситуацию", - отметил Виктор Томенко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияАлтайский крайТоменко, Виктор ПетровичПандемия коронавируса нового типа
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