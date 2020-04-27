В Иркутской области устранили аварию, оставившую без света 6,7 тыс. жителей

ТАСС, 27 апреля. Энергетики устранили аварию, оставившую в понедельник без света жителей трех населенных пунктов Осинского района Иркутской области - Онгой, Северный и Оса. Об этом сообщили в понедельник на официальной странице Иркутской электросетевой компании в соцсети "ВКонтакте".

Осинский район находится в юго-восточной части Иркутской области. В селах Оса, Онгой и поселке Северном, по данным сайта муниципального образования, проживают более 6,7 тыс. человек.

"В 13:45 (08:45 мск) электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в районе дождь, слабый ветер и 15 градусов тепла. Ночью прогнозируют понижение температуры до 6 градусов выше нуля.