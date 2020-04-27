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Мужчина на Алтае забрал деньги, которые якобы хотел передать главе Ярового как взятку

В городе введен режим ЧС из-за проблем на ТЭЦ

БАРНАУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Житель Алтайского края подозревается в мошенничестве - он взял у предпринимателя 1,3 млн рублей якобы для передачи взятки главе города Яровое, где введен режим ЧС из-за проблем на ТЭЦ. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Как ранее сообщал ТАСС, в администрации Ярового 23 апреля были проведены обыски.

"Возбуждено уголовное дело, житель региона подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2020 года подозреваемый под видом передачи взятки главе администрации Ярового получил от предпринимателя более 1,3 млн рублей. Намерения отдавать кому-то деньги мужчина не имел, а хотел их похитить", - сообщает пресс-служба СК.

Следователи ведут сбор и закрепление доказательств.

Власти Алтайского края 22 ноября 2019 года ввели в Яровом режим ЧС. Температура в квартирах и соцобъектах в городе, где проживают около 17 тыс. человек, составляла менее 18 градусов тепла, что не соответствует нормативам. На ТЭЦ работал только один котел из трех, оборудование там изношено, а уголь, пришедший ранее, имел высокое содержание влаги и смерзался при низких температурах. Власти края выделяют средства на покупку топлива, соответствующего нормативам.

Теги
РоссияАлтайский край
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