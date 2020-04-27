Въезд в один из районов Новосибирской области ограничили после выявления у жителя COVID-19

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Местные власти ограничили въезд в Усть-Таркский район Новосибирской области, где проживают порядка 11 тыс. человек, после того, как у местной жительницы был обнаружен коронавирус. В частности, инспекторам ГИБДД рекомендовано не пускать на территорию муниципального образования жителей других регионов, прибывших для рыбалки, следует из распоряжения замглавы района Владимира Эйсфельда.

Режим самоизоляции в Новосибирской области, где зафиксировано 347 случаев заражения коронавирусной инфекцией, введен 31 марта, впоследствии его продлили до конца апреля. По распоряжению губернатора Андрея Травникова с 6 апреля при условии соблюдения санитарных мер работу возобновили строительные компании и промышленные предприятия региона. С 13 апреля губернатор разрешил перейти на обычный режим работы сельским школам

"Рекомендовать опорному пункту Усть-Таркскому (инспекторам ГИБДД) не разрешать въезд на территорию района для рыбалки гражданам из других регионов", - говорится в тексте распоряжения.

Кроме ограничения въезда на территорию, местные власти также перевели районные школы на режим дистанционного обучения, руководству детских садов было рекомендовано уменьшить число детей в дежурных группах. Первый случай заражения коронавирусом в Усть-Таркском районе был выявлен в конце прошлой недели, вирус был обнаружен у местной жительницы.

По данным регионального штаба на 27 апреля, за сутки в регионе было выявлено 42 инфицированных. Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил рост числа зараженных увеличением количества проведенных тестов. В течение выходных лаборатории области обработали более 3,8 тыс. проб.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.