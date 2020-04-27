Больницу в Змеиногорске полностью перепрофилировали из-за коронавируса на руднике

Коронавирус был обнаружен 17 апреля в Змеиногорском районе у работника Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" из Башкирии, у контактировавших с ним были взяты анализы. По данным управления Роспотребнадзора по региону, на сегодня установлено 142 сотрудника рудника у которых либо подтвержден коронавирус, либо есть клинические проявления вызываемого им заболевания. Всего в Алтайском крае на 27 апреля коронавирус выявлен у 311 человек.

БАРНАУЛ, 27 апреля. /ТАСС/. Центральную районную больницу (ЦРБ) в Змеиногорском районе полностью перепрофилировали под пациентов с коронавирусом либо тех, у кого он подозревается. Это сделано для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, массовое инфицирование которым было выявлено на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе, сообщил в понедельник журналистам министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

"У нас полностью перепрофилирован стационар Змеиногорской центральной районной больницы, весь медперсонал <...> - 39 человек [работает там], плюс мы привлекли ряд специалистов краевого уровня: врача-инфекциониста, врача-терапевта. Я определил руководителем на месте главврача межрайонной больницы №2 Рубцовска, чтобы он координировал в Змеиногорске работу. <...> Сегодня полноценная работа проводится, лекарственных препаратов достаточно, [больницу] дополнительно укомплектовали средствами индивидуальной защиты", - сказал Попов.

Как пояснили ТАСС в Минздраве региона, часть пациентов Змеиногорской ЦРБ были выписаны, другие - отправлены в больницу Рубцовска. По словам Попова, не все сотрудники на руднике вахтовые рабочие, часть из них из Змеиногорска. Минздрав края принял решение обследовать всех, кто за 10 дней до вспышки в районе обращался за медпомощью с признаками острой респираторной инфекции. Это 73 человека, круг контактных лиц которых также будет обследован.

По словам замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяны Калининой, сегодня на промплощадке Корбалихинского рудника работают только те специалисты, которые задействованы в непрерывном цикле работы, чтобы поддерживать деятельность промплощадки. Все остальные либо выведены в обсерватор, либо в лечебные учреждения, либо находятся дома на самоизоляции.

Как пояснили ТАСС в АО "Сибирь-Полиметаллы", на руднике принимаются необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Введен запрет выхода и выезд работников промплощадки рудника и сотрудников подрядных организаций на время карантинных мероприятий. Численность персонала, занятого на ведении подземных горных, строительных и монтажных работ надшахтного комплекса временно снижена. На период карантина приостановлены вспомогательные технологические процессы.