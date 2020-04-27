В Красноярском крае обнаружили тело пропавшего без вести при прорыве дамбы

ТАСС, 27 апреля. Обнаружен один из трех пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае, произошедшем в октябре прошлого года, сообщили ТАСС в региональном главке МВД РФ.

Прорыв дамбы произошел 19 октября. Погибли 17 человек, еще трое числились пропавшими без вести, 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

"В дежурную часть полиции поступил звонок от местного жителя 1974 г. р., который сообщил, что на реке Сисим в 40 км ниже по течению реки от участка "Сейба" обнаружено тело мужчины. На место происшествия незамедлительного была направлена следственно-оперативная группа. В настоящее время личность погибшего идентицифирована с помощью дактилоскопической экспертизы. Им оказался сотрудник золотодобывающего предприятия Азимов Д. А., 1987 г. р., который пропал без вести в октябре прошлого года", - говорится в сообщении.