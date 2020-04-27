Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Вьетнама в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. Рейс авиакомпании S7 со 182 российскими туристами, вылетевший в понедельник из Камрани, прибыл в новосибирский международный аэропорт Толмачево, свидетельствуют данные портала Flightradar . Далее борт направит оставшихся пассажиров до Иркутска.

Самолет авиарейса № SBI5784 Камрань - Новосибирск - Иркутск вылетел в 11:15 по местному времени (7:15 мск). На борту находились 182 человека, 53 из которых полетят дальше до Иркутска. Рейс организован для жителей Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской и Кемеровской областей, а также Красноярского, Алтайского краев и Республики Бурятия.

Этот вывозной рейс из Вьетнама стал вторым, неделю назад - 20 апреля - из аэропорта Камрань в Новосибирск вылетели 149 россиян.

Предварительный вывозной график для российских туристов, находящихся за границей, сформирован до 27 апреля. В него вошли рейсы из Бангкока, Денпасара, Пхукета, Гоа и других. За месяц (с 20 марта по 21 апреля) в Россию удалось вернуть более 170 тыс. граждан, сообщали Минтранс и Росавиация. График рейсов формируется на основании заявлений, которые необходимо заполнить на сайте госуслуг.