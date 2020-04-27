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В Красноярске впервые с февраля ввели режим "черного неба"

Всего с начала года он действует пятый раз

КРАСНОЯРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди горожан как режим "черного неба", ввели в Красноярске до утра 29 апреля. Об этом в понедельник сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Режим НМУ введен в Красноярске в пятый раз с начала 2020 года. В последний раз он действовал 25-27 февраля.

"С 19 часов (15:00 мск) 27 апреля 2020 года до 07 (03:00 мск) часов 29 апреля 2020 года на территории г. Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Согласно данным Центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края, пока состояние воздуха не ухудшилось. Только в микрорайоне Солнечный на 20:00 (16:00 мск) датчиками зафиксировано превышение по диоксиду азота.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Теги
РоссияКрасноярский край
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