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Вывозной рейс из Вьетнама доставил российских туристов в Иркутск

На борту находились 53 человека

НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 с 53 российскими туристами, вылетевший в понедельник из Вьетнама, прибыл в Иркутск, свидетельствуют данные портала Flightradar.

Самолет ранее прибыл из Камрани в Новосибирск в 18:32 местного времени (14:32 мск), где высадил часть пассажиров, далее воздушное судно вылетело в Иркутск. На самолете в новосибирский аэропорт Толмачево прибыли 182 человека, 53 из которых направились Иркутск.

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Предварительный вывозной график для российских туристов, находящихся за границей, сформирован до 27 апреля. В него вошли рейсы из Бангкока, Денпасара, Пхукета, Гоа и другие. За месяц (с 20 марта по 21 апреля) в Россию удалось вернуть более 170 тыс. граждан. График рейсов формируется на основании заявлений, которые необходимо заполнить на сайте госуслуг.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияИркутская областьПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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