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На Алтае нашли тела двух подростков, пропавших в январе

Причины смерти молодых людей установят после комплекса экспертиз

БАРНАУЛ, 28 апреля. /ТАСС/. Тела двоих молодых людей - подростка 15 лет и девушки 18 лет, которые исчезли 7 января в Алтайском крае, обнаружены в Первомайском районе. Назначен комплекс экспертиз, сообщает во вторник пресс-служба СУ СК по региону.

Следователи в январе возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц) по сообщению о безвестном исчезновении двух молодых людей - жителей Новоалтайска. 7 января 2020 года подростки ушли из дома и до настоящего времени их местонахождение не было установлено. Как ранее сообщал ТАСС, в середине января мужчина, задержанный в рамках расследования этого уголовного дела, покончил с собой в отделе полиции.

"В ходе расследования уголовного дела по факту безвестного исчезновения 15-летнего подростка и 18-летней девушки их тела обнаружены в Первомайском районе", - сообщает СК

Назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по установлению причины смерти молодых людей. Поиски не прекращались почти 4 месяца.

Теги
РоссияАлтайский край
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