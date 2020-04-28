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ФАС возбудила дело в отношении экс-губернатора Приангарья Левченко

В ведомстве считают, что бывший глава региона нарушил антимонопольное законодательство при строительстве нового терминала аэропорта Иркутска
Сергей Левченко Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Сергей Левченко
© Сергей Карпухин/ТАСС

ТАСС, 28 апреля. Федеральная антимонопольная служба возбудило административное дело в отношении экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко из-за нарушения антимонопольного законодательства при строительстве нового терминала аэропорта Иркутска, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной собственности в областную для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Несколько компаний проявляли интерес к проектам и призывали провести конкурс, однако власти Иркутской области в 2018 году, когда регион возглавлял Левченко, объявили, что новый терминал в действующем аэропорту построят "Новапорт" и "Рампорт аэро". ФАС посчитала, что выбор инвестора без конкурентных процедур нарушает антимонопольное законодательство.

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"ФАС России возбудила в отношении экс-губернатора Приангарья дело об административном правонарушении и квалифицирует его действия по части 7 статьи 14.32 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении (заключение ограничивающего конкуренцию соглашения - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В феврале 2019 года стало известно, что правительство и аппарат губернатора обратились в суд с двумя исками - к ФАС и ее областному управлению. Истцы полагали, что ведомство проводило проверку в правительстве с нарушениями. ФАС дважды направляла предупреждение о возможном нарушении антимонопольного законодательства в адрес правительства региона и губернатора Иркутской области, однако оба документа были проигнорированы органами власти. В январе 2020 года временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев, назначенный на эту должность президентом РФ Владимиром Путиным в декабре 2019 года после отставки Левченко, заявил, что правительство региона направило мировое соглашение в Арбитражный суд и ФАС.

Аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. Он обслуживает более 2 млн пассажиров в год.

Теги
РоссияЛевченко, Сергей ГеоргиевичИркутская область
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