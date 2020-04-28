Концессию по передаче теплосетей Новосибирска СГК планируют заключить за 5,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 28 апреля. /ТАСС/. Концессионное соглашение по передаче мэрией Новосибирска теплосетей города Сибирской генерирующей компании (СГК) планируется заключить к началу 2021 года, сроком на 10 лет. Стоимость концессии составит 5,5 млрд рублей без НДС, сообщил журналистам во вторник в пресс-центре ТАСС директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

В конце 2017 года между мэрией Новосибирска и АО "Сибэко", правопреемником которого является СГК, были заключены два концессионных соглашения сроком на 6 лет. При этом, по данным СГК, соглашения утратили свою актуальность. Компания предложила городу расторгнуть прежние концессионные соглашения и заключить новое сроком на 10 лет, которое включит в себя практически все теплосети Новосибирска. По информации компании, такое соглашение позволит ей приобрести понимание долгосрочной инвестиционной перспективы и увеличить объемы вложений в обновление сетей.

"Сегодняшнее предложение - 5,5 млрд рублей без НДС на 10 лет", - сказал Колмаков.

Он добавил, что инвестиции в течение десяти лет будут производиться неравномерно, их пик придется в период до 2024 года. Ежегодно вложения до 2024 года составят до 700 млн рублей в год.

"Мы 24 апреля, в пятницу, в соответствии с дорожной картой, соответствующее предложение - запрос информации о заключении концессионного соглашения нового направили мэру (Новосибирска Анатолию Локотю, - прим. ТАСС). Дорожная карта составлена таким образом, чтобы нам на начало 2021 года выйти с подписанным концессионным соглашением", - отметил Колмаков.

Он пояснил, что в новое концессионное соглашение войдут те сети, которые ранее были включены в два концессионных соглашения и крупный договор аренды, речь идет о сетях практически всего Новосибирска за исключением зоны Академгородка и Первомайского района.

В свою очередь, зампредседателя комитета по энергетике Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Михаил Квашнев (по видеосвязи) сообщил журналистам, что по вопросу заключения такого соглашения практически еженедельно проходят рабочие группы.

О состоянии теплосетей в городе

В эксплуатации Новосибирского филиала СГК находится 3020 км сетей, из них 75% - старше 30 лет. В ноябре прошлого года в Новосибирске произошло несколько крупных коммунальных аварий. Самая крупная из них произошла на Северо-Чемском жилмассиве на окраине города, отопление было отключено в 43 домах и нескольких социальных объектах на протяжении почти трех суток. Губернатор Андрей Травников сообщал ТАСС, что основной причиной произошедших аварий в Новосибирске стали недостаточные ремонты теплосетей в последние 15-20 лет. По словам Травникова, власти региона совместно с теплоснабжающими организациями ищут возможности увеличения объемов ремонта.