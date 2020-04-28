Губернатор потребовал от властей Томска не отключать горячую воду на время самоизоляции

В Томской области, где выявлен 81 случай заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 30 апреля объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Граждане, прибывшие из-за границы, а также из Санкт-Петербурга и Москвы, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию. Кроме того, с 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона.

ТОМСК, 28 апреля. /ТАСС/. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин потребовал от ресурсоснабжающей компании "ТомскРТС" (входит в "Интер РАО") и властей областного центра на время режима самоизоляции, который был введен в регионе из-за пандемии коронавируса, остановить ремонт теплосетей в городе и восстановить подачу горячей воды потребителям, сообщила журналистам пресс-служба администрации Томской области.

"Ремонтная кампания в Томске, связанная с отключением горячей воды, должна быть остановлена немедленно. Томичи почти месяц живут в непростом режиме самоизоляции и усугублять его никто не имеет права. Я понимаю интересы энергетиков и чиновников, заинтересованных провести ремонтные работы как можно быстрее. Но для этого вы выбрали самое плохое время. Нужно думать о людях. Требую немедленно восстановить подачу горячей воды и пересмотреть подписанные графики ремонта", - приводятся в сообщении слова Жвачкина.

Как уточнили журналистам в пресс-службе мэрии Томска, по поручению градоначальника Ивана Кляйна департамент городского хозяйства уже скорректировал график отключения горячего водоснабжения, а ресурсоснабжающие компании начали подавать горячую воду в квартиры томичей. "Основным моим требованием при проведении ремонтных работ на сетях было обеспечить комфортные условия в квартирах томичей и продолжить отопление объектов соцсферы, в частности, больниц, детсадов и школ. В условиях режима самоизоляции для горожан горячая вода - необходимое условие! Поручаю профильному департаменту принять исчерпывающий перечь мер для решения этой задачи", - приводятся в сообщении слова мэра.

Ремонтная кампания на теплосетях стартовала в Томске 28 апреля. По данным мэрии города, летом 2020 года энергетики планировали подготовить к зиме более 600 километров теплотрасс и около 200 объектов теплосетевого хозяйства и отремонтировать более девяти километров теплосетей. Традиционно на время работ у горожан пропадает горячее водоснабжение - на три и более недель, в зависимости от района и состояния инженерной инфраструктуры. По данным "ТомскРТС", в городе изношены более 80% теплосетей и ремонт необходимо проводить ежегодно, успевая в период короткого сибирского лета.

В новость были внесены изменения (15:23 мск) - добавлен четвертый абзац.