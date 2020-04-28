В Томской области задержали мужчину за призывы к экстремизму

ТОМСК, 28 апреля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ и УМВД по Томской области задержали в регионе 30-летнего выходца одной из республик Центральной Азии, который призывал в интернете совершать преступления против работников правоохранительных органов РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"УФСБ России по Томской области во взаимодействии с УМВД России по Томской области пресечена противоправная деятельность 30-летнего уроженца одной из центральноазиатских республик, пропагандировавшего среди жителей региона идеи экстремистского характера в отношении сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По версии следствия, под вымышленными именами и фейковыми аккаунтами в интернете злоумышленник призывал к экстремизму, а также пропагандировал совершать преступления против органов правопорядка.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время силовики документируют преступления, а также проверяют связь подозреваемого с террористическими организациями.