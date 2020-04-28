В одном из районов Тувы ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

ТАСС, 28 апреля. Режим чрезвычайной ситуации ввели в лесах Дзун-Хемчикского района Тувы из-за пожаров. Об этом во вторник сообщил заместитель председателя правительства республики Олег Бады в прямом эфире в Instagram.

"На территории Дзун-Хемчикского кожууна (района - прим.ТАСС) объявлен режим ЧС", - сказал Бады.

Как уточнили ТАСС в правительстве республики, в районе действует пожар в Чаданском лесничестве. Он был обнаружен 21 апреля на общей площади 665 га. По предварительным данным, его причиной стал человеческий фактор.

В Туве с начала пожароопасного сезона зарегистрированы 18 пожаров на общей площади 5,6 тыс. га, 15 из них уже потушены. С 17 апреля в регионе введен особый противопожарный режим. В борьбе с огнем жителям республики помогают военнослужащих ЦВО. Соответствующее решение принял командующий войсками округа Александр Лапин по обращению главы Тувы Шолбан Кара-оола.