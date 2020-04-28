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Пандемия коронавируса нового типа

В Иркутской области предложили считать стаж врачей в период пандемии по схеме день за три

Врио губернатора области Игорь Кобзев также сообщил, что для дополнительных выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, из бюджета региона выделили 269 млн рублей

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил засчитывать медработникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, трудовой стаж из расчета день за три.

"Есть предложение: придать специальный правовой статус всем категориям медицинских работников, работающих с коронавирусом. А также зачесть время работы с коронавирусом для этих категорий специалистов как тройной стаж. Один день работы - за три дня", - сказал Кобзев на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.

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По его словам, для дополнительных выплат медицинским работникам, работающим с пациентами с коронавирусом, выделено 269 млн рублей из областного бюджета и 281 млн рублей из федерального бюджета. Он добавил, что все эти медработники получат зарплату за апрель в двойном размере.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, более 210 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 93 558 случаев заражения, выздоровели 8 456 человек, умерли 867. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИркутская областьКобзев, Игорь ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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