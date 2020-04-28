В Иркутской области предложили считать стаж врачей в период пандемии по схеме день за три

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил засчитывать медработникам, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией, трудовой стаж из расчета день за три.

"Есть предложение: придать специальный правовой статус всем категориям медицинских работников, работающих с коронавирусом. А также зачесть время работы с коронавирусом для этих категорий специалистов как тройной стаж. Один день работы - за три дня", - сказал Кобзев на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах.