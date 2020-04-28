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В Омске выявили повышенное содержание фенола в воздухе

Проверку провели после жалоб местных жителей

ОМСК, 28 апреля. /ТАСС/. Предельно допустимая концентрация (ПДК) фенола в атмосфере Омска превышена в 1,3 раза, превышение выявлено передвижной лабораторией центра экологического мониторинга города. Проверка проведена после жалоб местных жителей, сообщила во вторник пресс-служба Минприроды Омской области.

В Омске регулярно фиксируют превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"28 апреля после поступления жалоб передвижная эколаборатория выехала в Советский округ для осуществления замеров атмосферного воздуха. Зафиксировано превышение ПДК фенола в 1,3 раза", - говорится в сообщении.

На место замеров выехал инспектор Минприроды Омской области, возможный источник выбросов устанавливается. В Советском округе Омска находится северо-западный промышленный узел города, где расположены, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия региона.

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