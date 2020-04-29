Меняйло: создание лесопожарного центра на севере Красноярского края обсудит Совбез РФ

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Вопрос создания лесопожарного центра на севере Красноярского края обсудят на заседании Совета безопасности РФ, сообщил в среду полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Губернатор Красноярского края Александр Усс в августе 2019 года предложил разместить на севере региона лесопожарный центр. Проблема тушения лесных пожаров прошлым летом обострилась, из-за охваченных огнем больших площадей вводились специальные режимы, ограничивающие выбросы предприятий и предполагающие сокращение времени пребывания людей на улице. Создание лесопожарного центра оценивается в 5 млрд рублей.

"Я разговаривал с [зампредом Совбеза РФ] Дмитрием Анатольевичем [Медведевым]. Принято решение поднять этот вопрос на Совете безопасности", - сказал Меняйло на окружном заседании межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщил на совещании в среду Усс, тушение пожаров в лесах на севере Красноярского края неэффективно без наличия там полноценного авиационного формирования. Он отметил, что на севере нет дорог и невозможно использовать наземные службы для борьбы с пожарами, а время подлета авиации сейчас составляет два часа и более.

В прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.