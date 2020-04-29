Из Омска и Барнаула отправили на родину 200 казахстанских студентов

ТАСС, 29 апреля. Две группы студентов из Казахстана, которые учатся в вузах Омска и Барнаула и не успели вернуться домой до закрытия границ, отправлены при содействии региональных властей на родину. Об этом сообщили в среду пресс-службы омского Минобразования и Алтайского госуниверситета (АлтГУ).
"Сегодня утром 109 студентов, пожелавшие продолжить обучение в дистанционном формате из-за эпидемии коронавируса на родине, отправились домой. В связи с запросом посольства Республики Казахстан в РФ Министерством образования Омской области совместно с вузами города Омска оказано содействие в их доставке на автобусах до пограничного пункта пропуска Черлак", - сказали в министерстве.
Из Алтайского края 91 казахстанского студента вывезли 27 апреля - на границу с Казахстаном их доставили пять автобусов, сообщила пресс-служба АлтГУ. Сотрудники вуза проконтролировали, чтобы всех студентов на пункте пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе пропустили через границу. Алтайский край покинули 80 студентов АлтГУ и 11 студентов других вузов региона. С территории Омской области выехали студенты омских колледжей и семи вузов, которые проживают в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской и Алматинской областях Казахстана.
На границе с Россией молодых людей встречают представители акимата областей, которые развезут их по регионам Казахстана. Вернувшихся на родину поместят на три дня на карантин и возьмут у них тест на коронавирус, после чего при отрицательном результате и отсутствии признаков болезни студентов отвезут по домам, где они должны будут еще 10 дней соблюдать режим строгой изоляции. Ранее Омскую область покинули 152 студента из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Актюбинской областей Казахстана.