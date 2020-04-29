Из Омска и Барнаула отправили на родину 200 казахстанских студентов

ТАСС, 29 апреля. Две группы студентов из Казахстана, которые учатся в вузах Омска и Барнаула и не успели вернуться домой до закрытия границ, отправлены при содействии региональных властей на родину. Об этом сообщили в среду пресс-службы омского Минобразования и Алтайского госуниверситета (АлтГУ).

"Сегодня утром 109 студентов, пожелавшие продолжить обучение в дистанционном формате из-за эпидемии коронавируса на родине, отправились домой. В связи с запросом посольства Республики Казахстан в РФ Министерством образования Омской области совместно с вузами города Омска оказано содействие в их доставке на автобусах до пограничного пункта пропуска Черлак", - сказали в министерстве.