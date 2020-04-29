{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Из Омска и Барнаула отправили на родину 200 казахстанских студентов

Ранее они не успели вернуться домой до закрытия границ

ТАСС, 29 апреля. Две группы студентов из Казахстана, которые учатся в вузах Омска и Барнаула и не успели вернуться домой до закрытия границ, отправлены при содействии региональных властей на родину. Об этом сообщили в среду пресс-службы омского Минобразования и Алтайского госуниверситета (АлтГУ).

"Сегодня утром 109 студентов, пожелавшие продолжить обучение в дистанционном формате из-за эпидемии коронавируса на родине, отправились домой. В связи с запросом посольства Республики Казахстан в РФ Министерством образования Омской области совместно с вузами города Омска оказано содействие в их доставке на автобусах до пограничного пункта пропуска Черлак", - сказали в министерстве.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Из Алтайского края 91 казахстанского студента вывезли 27 апреля - на границу с Казахстаном их доставили пять автобусов, сообщила пресс-служба АлтГУ. Сотрудники вуза проконтролировали, чтобы всех студентов на пункте пропуска "Веселоярск" в Рубцовском районе пропустили через границу. Алтайский край покинули 80 студентов АлтГУ и 11 студентов других вузов региона. С территории Омской области выехали студенты омских колледжей и семи вузов, которые проживают в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Туркестанской и Алматинской областях Казахстана.

На границе с Россией молодых людей встречают представители акимата областей, которые развезут их по регионам Казахстана. Вернувшихся на родину поместят на три дня на карантин и возьмут у них тест на коронавирус, после чего при отрицательном результате и отсутствии признаков болезни студентов отвезут по домам, где они должны будут еще 10 дней соблюдать режим строгой изоляции. Ранее Омскую область покинули 152 студента из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Актюбинской областей Казахстана.

Теги
КазахстанРоссияАлтайский крайОмская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В жилом доме в Иркутской области взорвался самогонный аппарат
В результате инцидента пострадали четыре человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС