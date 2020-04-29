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Пандемия коронавируса нового типа

Медики Хакасии, работающие с зараженными коронавирусом, получат выплаты в апреле и мае

По словам представителя республиканского правительства, задержка была связана с оформлением документов и доработкой порядка выплат

ТАСС, 29 апреля. Медицинские работники в Хакасии, работающие c больными COVID-19, получат выплаты из федерального бюджета на этой неделе и в первой половине мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

По информации СМИ, выделенные и направленные из федерального бюджета дополнительные материальные средства для работающих в условиях пандемии сотрудников медицинских служб так и не дошли до некоторых получателей. Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в республике.

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"Федеральные средства пришли. Они лежат сейчас на счетах казначейства. <…> Они будут доведены до медицинских работников. Часть медицинских учреждений уже получили эти деньги, часть получат до конца недели, оставшиеся получат после майских праздников", - сказал собеседник агентства, добавив, что медработники, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получат выплаты и из республиканского бюджета. По словам представителя правительства, задержка была связана с оформлением документов и доработкой порядка выплат.

Как уточнили ТАСС в региональном Минздраве, из федерального бюджета на выплаты медикам выделен 71 млн рублей, из республиканского бюджета - 37 млн рублей.

 

Теги
РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
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