Медики Хакасии, работающие с зараженными коронавирусом, получат выплаты в апреле и мае

ТАСС, 29 апреля. Медицинские работники в Хакасии, работающие c больными COVID-19, получат выплаты из федерального бюджета на этой неделе и в первой половине мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

По информации СМИ, выделенные и направленные из федерального бюджета дополнительные материальные средства для работающих в условиях пандемии сотрудников медицинских служб так и не дошли до некоторых получателей. Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в республике.