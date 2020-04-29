{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В жилом доме в Иркутской области взорвался самогонный аппарат

В результате инцидента пострадали четыре человека

ТАСС, 29 апреля. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в квартире многоквартирного дома в поселке Новая Игирма Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Пострадали четверо человек, в том числе двое детей. Они получили незначительные ожоги. Всего в квартире находилось пять человек", - сообщил представитель ведомства.

По данным ведомства, хлопок произошел в 14:23 (09:23 мск) в пятикомнатной квартире многоквартирного дома. По предварительной версии, хлопок произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата.

В квартире выбиты стекла во всех комнатах, повреждены оконные проемы. Видимых повреждений конструкций дома нет. Жители дома в расселении не нуждаются.

Полиция начала проверку. По данным полиции, семья, в квартире которой произошло ЧП, характеризуется как благополучная, в поле зрения правоохранительных органов она не попадала, имущество других граждан повреждено не было.

В новость были внесены изменения (11:24 мск) - добавлена информация регионального главка МВД.

Теги
РоссияИркутская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Призывные комиссии в регионах Сибири, Урала и Поволжья начнут работу с 12 мая
Первые отправки призывников в военные части ЦВО состоятся после 20 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС