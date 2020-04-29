В жилом доме в Иркутской области взорвался самогонный аппарат

ТАСС, 29 апреля. Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в квартире многоквартирного дома в поселке Новая Игирма Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"Пострадали четверо человек, в том числе двое детей. Они получили незначительные ожоги. Всего в квартире находилось пять человек", - сообщил представитель ведомства.

По данным ведомства, хлопок произошел в 14:23 (09:23 мск) в пятикомнатной квартире многоквартирного дома. По предварительной версии, хлопок произошел из-за разгерметизации самогонного аппарата.

В квартире выбиты стекла во всех комнатах, повреждены оконные проемы. Видимых повреждений конструкций дома нет. Жители дома в расселении не нуждаются.

Полиция начала проверку. По данным полиции, семья, в квартире которой произошло ЧП, характеризуется как благополучная, в поле зрения правоохранительных органов она не попадала, имущество других граждан повреждено не было.

В новость были внесены изменения (11:24 мск) - добавлена информация регионального главка МВД.