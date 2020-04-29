Томские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

ТОМСК, 29 апреля. /ТАСС/. Глава оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в Томской области губернатор региона Сергей Жвачкин до 11 мая продлил режим самоизоляции в регионе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду ТАСС глава департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

"Губернатор продлил режим самоизоляции в Томской области по 11 мая включительно", - сказал собеседник агентства.

В Томской области, где выявлены 87 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 30 апреля был объявлен режим самоизоляции, закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. Граждане, прибывшие из-за границы, а также из Санкт-Петербурга и Москвы, обязаны пройти двухнедельный карантин. С 27 апреля томские власти ограничили въезд и выезд из региона, а с 28 числа - ввели единые справки для работников неостанавливаемых предприятий, которые могут ездить на работу.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.