Создание парка в крупном микрорайоне Новосибирска потребует 180 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Создание первого в Новосибирске дисперсного парка - системы связанных парков и скверов, встроенной в жилые кварталы и соединенной пешеходными маршрутами, - в Затулинском микрорайоне на окраине города, где проживают более 100 тыс. человек, потребует 180 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба мэрии.

Проект Затулинского дисперсного парка на базе нескольких зеленых пространств микрорайона был разработан в 2016 году. Проект предполагает создание масштабной зеленой прогулочной зоны со спортивным площадками, арт-объектами и велодорожками. В центре парка, на месте, где в настоящее время располагается парковка, будет находиться многофункциональная спортивная площадка с трибунами. Остальной парк будет представлять собой связанные друг с другом площадки для отдыха.

"Определен подрядчик благоустройства Затулинского дисперсного парка в Кировском районе - ООО "Премиумстрой". Общий объем финансирования на 2020 год - 180 млн рублей, из них федеральных средств - 96 млн, областных - 54 млн, из бюджета города Новосибирска потратят 30 млн", - говорится в сообщении.

Планируется заменить покрытие пешеходных дорожек, обустроить детскую и спортивную площадку, установить сцену, скамейки, урны и арт-объекты, сделать велодорожку и электроосвещение, озеленить территорию. Работы стартуют в мае текущего года. Проект был выбран вторым в ходе голосования среди горожан еще в марте 2018 года как нуждающийся в первоочередном благоустройстве.

Спальный микрорайон Затулинский - один из самых крупных в городе, находится в Кировском районе Новосибирска. В нем проживают более 100 тыс. человек, однако нет крупных общественных пространств.