Новосибирские власти намерены привлечь малый бизнес к исполнению госконтрактов

"Мы будем просить правительство, чтобы привлекать к выполнению государственного заказа систему малых предприятий и малый бизнес, потому что ни для кого не секрет - по федеральному закону №44 (закон о проведении закупок для государственных и муниципальных нужд - прим. ТАСС) малым предприятиям очень сложно участвовать в каких-либо госзакупках", - сказал он.

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области просят региональное правительство ввести в качестве одной из мер поддержки малого бизнеса привлечение его к выполнению госконтрактов. Для малого и среднего предпринимательства (МСП), наиболее сильно пострадавшего от ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, это станет возможностью удержаться на плаву, сообщил в среду в ходе встречи с представителями бизнес-структур спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Ранее новосибирские власти направили в Минэкономразвития РФ обращение с предложением изменить параметры отнесения бизнеса к МСП по количеству сотрудников - с 250 до 500 и по объему выручки - с 2 до 4 млрд рублей. Это позволит средним предприятиям на этапе роста продолжать пользоваться мерами поддержки МСП, считают в региональном правительстве.

Кроме того, в числе региональных мер поддержки бизнеса - приостановление проверок контрольно-надзорных органов, введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы, а также планы по увеличению максимальной суммы займа Фонда микрофинансирования региона со 100 до 200-300 тыс. рублей без залога для наиболее пострадавших отраслей.

Как сообщил журналистам в среду губернатор Новосибирской области Андрей Травников, региональные власти уже приступили к реализации мер поддержки. "Банк Левобережный", присоединившийся к программе Фонда поддержки МСП, уже выдал два поручительства по кредитам на общую сумму 4 млн рублей. В Фонд микрофинансирования для продления срока погашения кредита поступило 56 заявлений. На прошедшей неделе также был подтвержден первый беззалоговый заем из Фонда микрофинансирования", - сказал Травников.

Режим самоизоляции в Новосибирской области был введен 31 марта, позднее его продлили до конца апреля. С 6 апреля при условии соблюдения санитарных мер работу возобновили строительные компании и промышленные предприятия региона. В последнюю неделю в регионе зафиксирован резкий рост числа заболевших, две вспышки зафиксированы в том числе на крупных предприятиях Новосибирска, приступивших к работе с 6 апреля. Ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов объяснил рост числа заразившихся увеличением количества проведенных тестов. С понедельника, 27 апреля, на территории региона, согласно постановлению губернатора, действует обязательный масочный режим при посещении жителями магазинов и передвижении на общественном транспорте.