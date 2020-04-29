{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новосибирские поселения с более чем 250 жителями обеспечат интернетом к концу 2021 года

Кроме того, в эти же сроки планируется обеспечить интернетом 15 поселений с численностью жителей свыше 500 человек

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рассчитывают, что к концу 2021 года все населенные пункты региона с численностью более 250 человек будут подключены к интернету, это будет сделано как по федеральным, так и по региональным программам, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

"Мы сейчас полностью уверены, что до конца 2021 года все населенные пункты [с численностью] 250 человек и выше будут иметь оптоволокно до территории своих населенных пунктов", - сказал Дюбанов.

Он добавил, что работа по устранению цифрового неравенства в Новосибирской области ведется как по федеральным, так и по региональным программам. В частности, по региональной программе "500+", которая реализуется как дополнение к федеральной инициативе по устранению цифрового неравенства. С 2016 года было подключено к интернету 69 населенных пунктов с численностью от 500 человек, не попавших в федеральную программу. По словам Дюбанова, оптоволокном пока не обеспечено еще 15 поселений с численностью жителей свыше 500 человек, их планируется обеспечить интернетом в течение 2020-2021 годов. Объем финансирования по региональной программе составит около 100 млн рублей на 2020 год.

Директор новосибирского филиала компании "Ростелеком" Юрий Куприянов отметил, что "Ростелеком" в полном объеме выполнил в регионе работы по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства", реализуемого по нацпроекту "Цифровая экономика". По его словам, Новосибирская область стала одной из первых в стране, где программу завершили досрочно. Жители 279 населенных пунктов, где проживает около 96 тысяч человек, в настоящее время обеспечены бесплатным доступом в интернет. Для этого было проложено более 4,3 тыс. км волоконно-оптических линий связи и установлены точки доступа wi-fi.

Теги
РоссияНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа
Ожидавшийся 1 мая вывозной рейс из Вьетнама во Владивосток не состоится
Списков потенциальных пассажиров на рейс сформировано не было, сообщили в генконсульстве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС