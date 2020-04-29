Новосибирские поселения с более чем 250 жителями обеспечат интернетом к концу 2021 года

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рассчитывают, что к концу 2021 года все населенные пункты региона с численностью более 250 человек будут подключены к интернету, это будет сделано как по федеральным, так и по региональным программам, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

"Мы сейчас полностью уверены, что до конца 2021 года все населенные пункты [с численностью] 250 человек и выше будут иметь оптоволокно до территории своих населенных пунктов", - сказал Дюбанов.

Он добавил, что работа по устранению цифрового неравенства в Новосибирской области ведется как по федеральным, так и по региональным программам. В частности, по региональной программе "500+", которая реализуется как дополнение к федеральной инициативе по устранению цифрового неравенства. С 2016 года было подключено к интернету 69 населенных пунктов с численностью от 500 человек, не попавших в федеральную программу. По словам Дюбанова, оптоволокном пока не обеспечено еще 15 поселений с численностью жителей свыше 500 человек, их планируется обеспечить интернетом в течение 2020-2021 годов. Объем финансирования по региональной программе составит около 100 млн рублей на 2020 год.

Директор новосибирского филиала компании "Ростелеком" Юрий Куприянов отметил, что "Ростелеком" в полном объеме выполнил в регионе работы по федеральному проекту "Устранение цифрового неравенства", реализуемого по нацпроекту "Цифровая экономика". По его словам, Новосибирская область стала одной из первых в стране, где программу завершили досрочно. Жители 279 населенных пунктов, где проживает около 96 тысяч человек, в настоящее время обеспечены бесплатным доступом в интернет. Для этого было проложено более 4,3 тыс. км волоконно-оптических линий связи и установлены точки доступа wi-fi.