В Кузбассе возбудили дело о халатности чиновника после пожара в селе, где сгорели 18 домов

ТАСС, 29 апреля. Следственное управление СК РФ Кузбасса возбудило уголовное дело о халатности чиновника после пожара в селе Постниково, где 23 апреля огонь уничтожил 18 домов. Проверка прокуратуры показала, что чиновник администрации Ижморского муниципального округа не организовал мероприятия, которые обезопасили бы село от природных пожаров, сообщается в среду на сайте прокуратуры региона.

Аномальное для апреля потепление в Кузбассе до +30 градусов при сильном порывистом ветре 23 апреля привело к повышенной пожароопасности. Пожар, возникший из-за возгорания сухой травы у трассы Томск - Мариинск, перешел на село Постниково, уничтожив 18 жилых домов, где проживали 45 человек. Также сгорел фельдшерско-акушерский пункт.

"Следователем СК РФ по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом обязанностей")", - говорится в сообщении.

Прокуратура выяснила, что начальник территориальных отделов администрации Ижморского муниципального округа был обязан из-за введенного в районе с 20 апреля особого противопожарного режима организовать устройство минерализованных полос и очистку территории от горючих отходов - мусора, сухой травы, чтобы исключить переход природных пожаров на село.

"Однако необходимые противопожарные мероприятия проведены не были, при тушении пожара отсутствовала возможность брать воду из водонапорных башен на территории населенного пункта из-за отключения электроэнергии и неисправности задвижки на одной из башен", - уточняется в сообщении.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 293 УК РФ - арест на 6 месяцев.