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АСИ планирует развивать центр компетенций на базе двух институтов СО РАН

Как сообщила общественный представитель АСИ в регионе по направлению "Предпринимательство и технологии", создание таких центров способствует формированию связки науки и бизнеса и ускорит выход на рынок высокотехнологичных продуктов

НОВОСИБИРСК, 29 апреля. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) планирует подать заявку на создание центра по синхротронным и нейронным технологиям на базе Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения (СО) РАН и Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, сообщила в среду в пресс-центре ТАСС общественный представитель АСИ в регионе по направлению "Предпринимательство и технологии" Ольга Дорохова.

"Планируется [создавать] не только центры компетенций, но и полигоны НТИ [национальной технологической инициативы], мы хотим сделать две формы. Если говорить об уже однозначно зрелых центрах компетенций, то это Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН и Институт катализа СО РАН, которые совместными усилиями реализуют проект "СКИФ". Совершенно точно, что подобранная команда является центром компетенций по синхротронным и нейтронным технологиям", - сказала Дорохова.

По ее словам, фактически центр компетенций уже создан. "Несмотря на то, что мы еще не подавали такую заявку, мы вписали это в проект описания рынка "СинхроНет", который отправлен на рассмотрение команде Национальной технологической инициативы", - уточнила Дорохова.

Она добавила, что в России "провален" этап перехода научных исследований в готовый рыночный продукт, создание таких центров будет способствовать формированию связки науки и бизнеса и ускорит выход на рынок высокотехнологичных продуктов.

В частности, Дорохова отметила, что в мире синхротронное излучение из специализированной научно-исследовательской функции уже становится доступным инструментом широкому кругу организаций, в том числе бизнесу, для которого услуги источников востребованы не менее, чем для научных организаций. В первую очередь речь идет о производителях микроэлектроники и современных материалов, в том числе композитных и наноматериалов, а также о компаниях, занимающимися биотехнологиями. Создание центра компетенций на базе двух институтов поможет бизнесу активизировать развитие в части новых разработок, а научным организациям в более короткие сроки выводить свои продукты на рынок.

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РоссияНовосибирская область
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