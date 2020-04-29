Режим самоизоляции продлили в Республике Алтай до 15 мая

ТАСС, 29 апреля. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил режим самоизоляции в регионе до 15 мая - ранее дата его окончания была 30 апреля, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В Республике Алтай коронавирус выявлен у 32 человек. В регионе развит туризм - ежегодно приезжают не менее 2 млн гостей, однако сейчас все туристические объекты закрыты до 1 июня в связи с пандемией.