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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции продлили в Республике Алтай до 15 мая

Все туристические объекты в регионе закрыты до 1 июня

ТАСС, 29 апреля. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил режим самоизоляции в регионе до 15 мая - ранее дата его окончания была 30 апреля, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства региона.

В Республике Алтай коронавирус выявлен у 32 человек. В регионе развит туризм - ежегодно приезжают не менее 2 млн гостей, однако сейчас все туристические объекты закрыты до 1 июня в связи с пандемией.

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"Для дальнейшей профилактики распространения коронавируса принято решение сохранить действие режима повышенной готовности до особого распоряжения и продлить режим самоизоляции до 15 мая включительно. Кроме того, мы ограничили въезд в Республику Алтай для туристов с территорий соседних регионов, установив дополнительные патрульные посты: по два - в Турочакском и Майминском районах, по одному - в Шебалинском и Усть-Канском районах", - уточнили в пресс-службе.

Ограничения в передвижении не коснутся медиков, специалистов, обеспечивающих села продуктами питания и товарами первой необходимости, учреждений, выполняющих неотложные работы. Также переносятся проведение парада Победы и шествие "Бессмертного полка", сроки будут уточнены позднее.

Теги
РоссияАлтайХорохордин, Олег ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
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